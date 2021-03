Avvocato di Siracusa va a Pachino e si vaccina dopo sette rinunce

Un avvocato di Siracusa ha accettato di sottoporsi al vaccino AstraZeneca dopo le rinunce da parte di un gruppo di persone residenti a Pachino. "Ieri, alle 18,15 ho ricevuto una telefonata in cui si chiedeva di trovare sette avvocati volontari tra Pachino e Portopalo che fossero disponibili a vaccinarsi oggi stesso perchè sette cittadini a Pachino avevano rinunciato", spiega l'avvocato Salvatore Piccione, ex assessore alla Polizia municipale di Siracusa, sottolineando il clima prodottosi dopo le inchieste aperte a Siracusa e Catania e il ritiro di un lotto di AstraZeneca. Nel pomeriggio, come disposto dal procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino e dal sostituto, Gaetano Bono, la prevista autopsia sulla salma del militare 43enne in servizio ad Augusta, Stefano Paternò, presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. "Mi sono fiondato a Pachino - spiega l'avvocato di Siracusa - in tempo record perche' il rischio di mandare a male il vaccino era concreto. Due cose mi hanno colpito in questa vicenda: l'impegno del personale sanitario, che ha atteso noi 'volontari' ben oltre il normale orario di servizio e il ringraziamento che ho ricevuto dai medici e dagli infermieri per il gesto".