Un autogol condanna il Catania: rossazzurri sconfitti in casa dal Teramo

In un match valido come anticipo del girone C della serie C, il Catania ha perso 1-0 in casa contro il Teramo. Vittoria di grande valore per gli abruzzesi nella corsa play off, mentre i rossazzurri confermano i limiti che li hanno portati a perdere diversi punti in casa, tra gli ultimi anche quelli nel derby contro il Palermo. Il Catania ha cercato fino all’ultimo di trovare il pareggio, con Sarao che ha peccato di precisione e Claiton che ha trovato l’ultima, decisiva opposizione di Lewandowski.

Gli ospiti passano in vantaggio al 29'. Vitturini da fuori area lascia partire un tiro bellissimo che colpisce prima il palo destro, poi quello sinistro della porta difesa da Confente e, infine, il pallone tocca la mano del portiere etneo e termina in rete. Il Catania sembra stordito e non riesce a reagire fino al termine del primo parziale.

In avvio di ripresa, Teramo pericoloso al 5' con una punizione di Costa Ferreira, Pinzauti a due passi da Confente colpisce debolmente e fallisce il raddoppio dei biancorossi. Il Catania sfiora il pareggio al 10' con una conclusione da fuori area dell’ex pescarese Pinto. Il pallone si perde di poco a lato. Bisogna aspettare più di un quarto d'oraed al 37' il Catania è pericoloso. Angolo di Piccolo, Sarao riesce soltanto a sfiorare di testa la sfera. Nel finale proteste del Catania . Cross di Reginaldo intercettato da Tentardini, gli etnei chiedono il rigore per un presunto fallo di mano del terzino, ma l’arbitro lascia correre.