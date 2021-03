Covid, 514 positivi nel Ragusano: record a Scicli (108) e Ragusa (101)

Ancora positivi al Covid in aumento nel Ragusano: sono 514 secondo il bollettino dell'Asp del 13 marzo con 473 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati e 8 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 7.946 mentre i morti sono 203. Ecco i contagi nei comuni iblei: 55 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi, 14 Comiso, 5 Giarratana, 28 Ispica, 21 Modica, 2 Monterosso, 22 Pozzallo, 101 Ragusa, 50 Santa Croce Camerina, 108 Scicli, 65 Vittoria.

Il sindaco di Santa Croce Camerina, visto l'aumento dei casi di contagi, ha deciso la chiusura delle scuole da lunedì 15 a mercoledì 17 per le operazioni di sanificazione dei locali.