Modica, Gal Terra Barocca: presentato il masterplan di sviluppo turistico

Cinque linee direttive su cui muoversi per creare la destinazione turistica “Enjoy Barocco – sicilian experience” promossa dal GAL Terra Barocca di cui fanno parte i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina ed Ispica. Sono quelle del masterplan di sviluppo turistico che ieri sera è stato presentato online, sulla pagina social del GAL, attraverso un incontro dal Teatro Garibaldi di Modica che ha visto l’intervento dell’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, alla presenza del sindaco Ignazio Abbate e di Salvatore Occhipinti, rispettivamente presidente e direttore del GAL. I cinque Comuni continuano dunque nell’azione sinergica che li ha finora contraddistinti, pronti a creare una cabina di regia che segua la destinazione turistica anche attraverso l’attività di promo-commercializzazione. Collegato da Catania, il docente universitario Marco Platania, coordinatore del gruppo di redazione del masterplan, ha illustrato i dettagli e sottolineato le scelte effettuate sulla scorta dell’analisi del territorio.

Il masterplan di sviluppo turistico è uno strumento di vera e propria programmazione strategica che intende aiutare il territorio ad aumentare la sua forza attrattiva in campo turistico. Il masterplan prende avvio grazie alla misura 7.1 e mediante un lavoro che si è sviluppato da novembre 2019 secondo una progettualità che, nonostante la pandemia, ha permesso di confrontarsi con i rappresentanti e gli operatori del territorio con incontri in brainstorming, meeting online, incontro di animazione e interviste a campione per l’analisi della domanda turistica e per l’analisi dei tour operator nazionali e internazionali.

NELLA FOTO, da sinistra: Salvatore Occhipinti, Manlio Messina, Ignazio Abbate.