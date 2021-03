Modica, finanziamenti ai Comuni dalla legge di bilancio: il PD "allerta" la giunta municipale

Il Partito Democratico di Modica mette "in allerta" l'amministrazione comunale sulla disponibilità di milioni di euro liberati dal decreto attuativo della legge di bilancio che consente ai comuni di presentare entro 90 giorni al Ministero dell’Interno dei progetti di riqualificazione del proprio territorio. "E' un’occasione imperdibile per la nostra comunità cittadina. Si tratta di milioni di euro che possono essere utilizzati per finanziare opere pubbliche, nuove o già in itinere, per il decoro urbano con la manutenzione e il riuso di aree pubbliche ed edifici esistenti nonché per investire sulla mobilità sostenibile". La nota del PD non manca, tuttavia, di criticare l'operato del governo cittadino: sappiamo di essere amministrati da una squadra che ha già perso parecchie partite di finanziamenti a causa del suo approccio a dir poco “disinvolto” alla questione finanziaria dell’ente, auspichiamo che almeno questa volta cambi rotta e decida di lavorare seriamente per il futuro della città". ​​​​​​​​