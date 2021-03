Catania, in fiamme vano motore di un bus Amt: paura tra i passeggeri

Un incendio, divampato nel vano motore, ha distrutto un autobus alimentato a metano dell''Azienda metropolitana trasporti (Amt) di Catania, mentre era, in servizio, sulla strada statale 114 in direzione Siracusa. Molta paura tra i tra i passeggeri a bordo che sono stati fatti scendere dall'autista e portati a distanza di sicurezza. Non ci sono stati feriti. Le fiamme sono state domante da squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti Nord e di Paternò. Sul posto anche un carro schiuma e un'autogru del comando provinciale di Catania. I vigili del fuoco intervenuti dopo aver spento l'incendio hanno messo in sicurezza il mezzo che è poi stato rimosso dalla carreggiata. Sul posto presente anche personale dell'Anas e della polizia stradale.