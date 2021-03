Traffico in tilt nel pomeriggio in viale Regione Siciliana, a Palermo, dove un camion ha perso parte del carico. Il fondo stradale è diventato scivoloso e pericoloso per i mezzi i transito. La polizia ha deviato il traffico, i vigili del fuoco, con l'ausilio di una ditta, hanno ripulito l'asfalto. Il restringimento ha provocato lunghissime code per alcune ore.