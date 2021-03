Anas, riaperta strada Statale dopo lavori consolidamento

E' stato riaperto al transito il tratto tra il km 189,950 e il km 190,200, a Cefalù (Pa) della strada statale 113 "Settentrionale Sicula": era stato chiuso domenica scorsa, a scopo precauzionale, in seguito alle anomalie riscontrate nel comportamento di un'opera di sostegno, in esecuzione nell'ambito dei lavori di costruzione del raddoppio ferroviario Palermo-Messina, tratta Cefalù-Castelbuono. + stata infatti completata la prima fase dei lavori di consolidamento della paratia, che ha consentito di riaprire al transito la statale, in regime di senso unico alternato. Continuano le interlocuzioni di Anas con Rfi e Italferr, che ha in corso ulteriori indagini per determinare gli interventi di rinforzo definitivi da eseguire sulla paratia, posi sarà rimosso il senso unico alternato regolato da semaforo.