Portopalo in 'rosso' e tamponi in drive - in a Cozzo Spadaro

Secondo giorno di zona rossa a Portopalo di Capo Passero. C'è molta preoccupazione fra commercianti e imprenditori per la chiusura totale del paese, ma soprattutto per l'incertezza del futuro in vista delle festività di Pasqua e l'arrivo dell'estate. Oggi in paese nell'area di attendamento di fronte al Faro di Cozzo Spadaro, sono stati eseguiti decine e decine di tamponi in drive-in. Al momento non si conosce l'esito dei tamponi. Ad oggi i positivi a Portopalo sono 36, tre soggetti in più nelle ultime 24 ore e 15 in isolamento domiciliare, quattro in meno nell'ultimo giorno.