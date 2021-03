Canicattini una comunità in lutto per i 2 morti sulla strada Maremonti

Un'intera comunità sconvolta quella di Canicattini Bagni per la tragedia stradale che si è verificata ieri mattina sulla 'Maremonti', costata la vitab a due persone: Toni Di Luciano, 54 anni e Marco Sconza di 36. Secondo quanto si apprende, non sarebbero state ancora consegnate le salme ai familiari. Il corpo di Sconza si trova all'obitorio del Cannizzaro di Catania, mentre Di Luciano nella camera mortuaria dell'Umberto I° di Siracusa. Intanto la sezione infortunistica della polizia municipale ha ricostruito la dinamica dell'incidente.

Una Golf, a bordo della quale si trovava Di Luciano per cause ancora da accertare si è scontrata con altri due veicoli. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorritori del 118 Di Luciano è deceduto per le ferite riportate, prima di arrivare in ospedale per le emorragie interne. L'elisoccorso ha invece trasferito Sconza, che si trovava a bordo di una Passat, all'ospedale Cannizzaro di Catania, ma anche anche in questo caso i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare il 36enne. Altre due persone, un uomo e una donna che si trovavano a bordo di una Mercedes, sono state estratte dalle lamiere accartocciate dell'auto dai vigili del fuoco e trasferite al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Sul posto anche i carabinieri.