Marijuana nello zainetto ma pure crack e 'coca': 2 arresti a Siracusa

Due persone sono state arrestate per spaccio di stuopefacenti dagli agenti degli uffici operativi della Questura di Siarcusa. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti in via Eumelo dopo una segnalazione bloccando due cittadini stranieri Fernando Mahamalage Anton Jagath Milroj, di 54 anni, nato in Sri Lanka, e Iadahosa Uji, di 20 anni, nato in Nigeria. Sono stati trovati in possesso di 370 grammi di marijuana nascosta in uno zainetto occultato nella loro autovettura. Semore nell'ambito dei servizi antidroga, gli agenti delle volanti hanno rinvenuto e sequestrato, in via Santi Amato, 8 dosi di marijuana, 7 dosi di cocaina e 19 dosi di Crack.