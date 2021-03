Torna il sereno nella Lega a Pachino, è Di Raimondo Metallo il candidato a sindaco

Si ricompone la frattura a Pachino all'interno della Lega per Salvini. Nelle prossime ore il Commissario organizzativo provinciale, Enzo Vinciullo e Leandro Impelluso, con un documento, dovrebbero ufficializzare la candidatura a sindaco di Pachino, Giordano Di Raimondo Metallo in vista delle prossime amministrative che probabilmente si terranno nel prossimo autunno. La scorsa settimana, una visita a Pachino del responsabile organizzativo del Carroccio, aveva in qualche modo scompaginato le carte. La Lega così a Pachino non farà alleanza con il Centro destra, nè con Forza Italia, nè con Fratelli d'Italia, ma correrrà con due, forse tre liste civiche a sostegno di Giordano Di Raimondo Metallo.