Deraglia vagone cisterna a Ventimiglia

Una forte vibrazione, poi un boato e un rumore di ferraglia. E' così che numerosi abitanti nei dintorni della stazione ferroviaria di Ventimiglia (Imperia) sono stati svegliati alle prime luci stamani quando è deragliato un treno merci francese, diretto oltreconfine. Due vagoni cisterna, per fortuna vuoti, adibiti al trasporto di ossido di etilene, sono usciti dai binari probabilmente a causa della mancata rimozione di una staffa ferma carro che è stata successivamente trovata sui binari. Le staffe vengono utilizzate per tenere fermi i vagoni, durante una sosta. Probabilmente, ma è ancora tutto in fase di ricostruzione, alla ripartenza del treno la staffa dimenticata sulla linea ferrata potrebbe aver fatto da bocco provocando il deragliamento delle ultime due carrozze. La circolazione è ripresa, intorno alle 7.40. Il treno Intercity 505 è ripartito con circa un'ora di ritardo, così come il Thello proveniente dalla Francia e diretto in Italia. Dopo un primo accurato sopralluogo, alle 12.46, il treno merci è ripartito alla volta della Francia. Alle 13.45, dopo il nulla osta dei vigili del fuoco, sono iniziate le operazioni di recupero dei due carri usciti dai binari. L'operazione potrebbe concludersi in una decina di ore. Al termine di queste operazioni verrà fatta una valutazione dei danni all'infrastruttura e dei tempi di ripristino. Al momento restano in servizio soltanto i binari: 1, 2 e 3. Il primo è utilizzato per arrivi e partenze Francia con alcune riduzioni; i binari 2 e 3 per il traffico da e per l'Italia, che al momento è regolare. "In attesa di comprendere quali siano le cause del deragliamento, siamo a rilanciare con forza l'allarme sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose via ferro la modalità di gran lunga più sicura per tali trasporti, già regolamentata da norme stringenti dettate dall'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria", hanno affermato stamani, in una nota: il segretario generale della Filt Cgil Liguria, Laura Andrei assieme a Michele Dellicarri, segretario di Imperia del sindacato. Secco il commento dell'ex sindaco di Ventimiglia, e attuale consigliere regionale (Pd), Enrico Ioculano: "E' assolutamente necessario chiarire le dinamiche di questo episodio per far sì che non avvenga una seconda volta, potenzialmente con effetti peggiori. Chiedo che si apra una seria discussione sugli investimenti infrastrutturali e sulla manutenzione dei mezzi. Tramite i nostri rappresentanti abbiamo chiesto che anche il ministero chiarisca quanto successo". Sul caso è imminente l'apertura di una inchiesta da parte della Procura di Imperia, con l'obiettivo di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare eventuali responsabilità di terzi.