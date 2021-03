Enrico Letta segretario del Pd, 860 voti

Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito democratico, eletto con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. "Non vi serve un nuovo segretario, vi serve un nuovo Pd", ha detto nel suo intervento di investitura all'assemblea Dem. "Partecipazione per me è la parola chiave". Attenzione al ruolo delle donne e al futuro dei giovani, Letta ha rilanciato sullo ius soli e il voto ai 16enni. "Io credo nella coalizione - ha detto - dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra su iniziativa e leadership del Pd. Parlerò con tutti coloro che sono interessati a un dialogo". Il M5s apre al dialogo, Conte parla di "comune impegno per il bene del Paese". Il centrodestra attacca sullo Ius soli. Salvini: "Comincia male".