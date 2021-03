Mezza Italia in 'zona rossa': 8 studenti su 10 in Dad

Mezza Italia si prepara, da domani, ad entrare in zona rossa, e in molti hanno approfittato delle ultime ore di relativa libertà per una gita fuori porta o per affollare i centri delle città. Tanto che in diversi casi le forze di polizia sono dovute intervenire con chiusure mirate e multe: 100mila i controlli in tutto il Paese, 2.400 sanzioni e 16 denunce. Tornano anche le file per la spesa nei supermercati. Una buona notizia arriva per i possessori o affittuari di seconde case, che potranno essere raggiunte anche in zona rossa. E da domani 6,9 milioni di studenti (8 su 10) dovranno seguire le lezioni in DAD.