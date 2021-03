Rosolini, domani si insedia il Commissario al Comune: è Giovanni Cocco

Si insedia domani a Rosolini il Commissario straordinario al Comune. La Regione fa tornare in provincia di Siracusa, Giovanni Cocco, già commissario al Comune di Floridia. Il funzionario della Regione resterà in carica per 6 mesi fino a portare il Comune di Rosolini a nuove elezioni, dove la sfiducia al sindaco Pippo Incatasciato votata dal Consiglio nella notte tra l' 1 e 2 marzo scorso. Cocco alla fine del suo ultimo commissariamento, quello di Floridia, era stato contestato da Fratelli d'Italia che aveva chiesto al governatore Nello Musumeci la sua rimozione per mancanza di "terzietà". Cocco con un po' di leggerezza, si era fatto fotografare con un candidato a sindaco vicino all'ex assessore all'Agricoltura Edy Bandiera, subito dopo la pulizia straordinaria della Villa Comunale. A Rosolini avrà gli occhi puntati, anche perchè Fratelli d'Italia in città, ha un grosso seguito.

Proprio a Rosolini a due settimane dal 'rompete le righe', è già cominciata la campagna elettorale. Circolano i primi nomi, le prime indiscrezioni, molte delle quali inattendibili sui successori di Incatasciato, messe in circolazione a regolare d'arte. Insomma siamo alle solite fake news. Roba da social.