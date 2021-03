Pallavolo, in B1 femminile Fabiola Ferro guida la rimonta della Pvt Modica: battuta la capolista Aragona batte

Egea PVT Modica 3

Seap Dalli Cardillo Aragona 2

Egea PVT Modica: Asero, Ferro 29, Turlà 5, Liguori 9, Gridelli 18, Capponi 2, Giardi 14, Leandri 4, Ferrantello (L), n.e.: Fabbo, D'Antoni. All. Enrico Quarta.

Seap Dalli Cardillo Aragona: Caracuta 3, Borelli 6, Murri 13, Stival 18, Moneta 21, Cappelli 9, Vittorio (L), n.e.: Baruffi, Ruffa, Dell'Amico, Silotto, Micheletto. All. Massimo Dagioni.

Arbitri: Giuseppe Pampalone di Palermo e Diego Lonardo di Castelvetrano.

Note: Parziali: 19/25, 17/25, 28/26, 25/21, 15/12.

La più bella Egea PVT Modica della stagione, vede le “streghe”, ma reagisce da grande squadra e batte in rimonta al tie break la capolista Seap Dalli Cardillo Aragona, che forse troppo presto ha creduto di avere vita facile al “PalaRizza”. Le ragazze di coach Enrico Quarta, sotto di due set, con una grande reazione d'orgoglio e trascinata da una monumentale Fabiola Ferro, ribaltano il punteggio e ottengono un successo meritato che potrebbe dare una svolta importante alla stagione biancorossa.

Euforico a fine partita il presidente Bartolo Ferro. “Questa vittoria – commenta il massimo dirigente della PVT – ci ripaga di tutti i sacrifici fatti e speriamo possa essere da stimolo per il proseguo della stagione. Queste ragazze hanno dimostrato di essere all'altezza delle big del torneo e che non meritano assolutamente il posto che occupano in classifica. Il successo in rimonta contro la capolista è tonificante per il morale, ma ora bisogna proseguire su questa strada e giocando da PVT possiamo prenderci belle soddisfazioni”.