Michelle Obama dialoga con una funzionaria del Comune di Modica

L'ex first lady Usa Michelle Obama ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook per incoraggiare i popoli di tutto il mondo a sottoporsi alla vaccinazione. La foto a corredo dopo la somministrazione della dose è stata commentata da diversi follower. Tra i più attivi anche una funzionaria del Comune di Modica, Margherita Scapellato che le ha spedito subito un messaggio: "Ti stimo, cara Michelle. Certo non aspettiamo". Qualche minuto dopo ecco l'inattesa risposta della Obama: "Grazie per il tuo affetto, continua a scrivermi". "Ho sentito un trillo sul mio dispositivo mobile - ha raccontato Margherita - , quando ho illuminato il messaggio ho letto: "Hai ricevuto una notifica da Michelle Obama". Ho visto e rivisto la sua risposta con incredulità ed emozione e ho risposto ringraziando e manifestando ancora una volta la mia ammirazione per questa donna.