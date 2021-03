Cento casi covid in 3 giorni, Caltanissetta chiede la 'zona rossa'

Si è appena conclusa una riunione del Coc (Centro Operativo Comunale di protezione civile) in seguito al notevole incremento di contagi Covid a Caltanissetta: più di 100 negli ultimi tre giorni. A breve sarà emanata un'ordinanza del sindaco Roberto Gambino per la chiusura, di scuole di ogni ordine e grado, ville e parchi, a partire dalle 18, uffici comunali (in quest'ultimo caso saranno garantiti solo servizi essenziali). Il sindaco invierà anche una nota al presidente della Regione Nello Musumeci per chiedere l'istituzione della zona rossa. Intanto in soli due giorni nel reparto di Rianimazione Covid-19, dell'ospedale Sant'Elia, che era rimasto chiuso dal 27 febbraio, sono stati ricoverati cinque pazienti. Si tratta di un uomo di Montedoro di 83 anni e quattro pazienti nisseni, un uomo di 63 anni e tre donne di 73, 64 e 88 anni.