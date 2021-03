Ispica taglia l'acqua a Granelli per morosità del Comune di Pachino

Niente acqua pubblica dai rubinetti di contrada Granelli, località balneare nel territorio di Pachino. Per tutta la giornata di domenica i rubinetti sono rimasti all'asciutto, anche se il disservizio era cominciato qualche giorni prima. Molti i cittadini che per approvvigionarsi hanno dovuto fare ricorso alle autobotti private, pagando tra 50 e 70 euro a viaggio. La mancanza di acqua ha provocato maggiori disagi ai residenti, anche se nel periodo di Pasqua, saranno tanti i cittadini che raggiungeranno la seconda casa a Granelli. Al momento non si capisce se si tratta di un black idrico temporaneo, oppure il Comune di Ispica che fornisce la zona, ha deciso di abbassare le saracinesche bloccando la fornitura. Gli abitanti di Granelli chiedono l'intervento dei Commissari straordinari per intervenire sul primo cittadino di Ispica, Innocenzo Leontini per la soluzione del disservizio. Al Comune di Pachino, restando nel più fitto anonimato, sostengono che l'amministrazione comunale guidata dai Commissari, ha un debito di 150 mila euro con Ispica, proprio per l'acqua. Si tratta di una questione delicatissima che solleverà polemiche in una fase di piena campagna elettorale a Pachino in vista del voto per le amministrative.