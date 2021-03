Dal Banco alimentare ai rifiuti, il vice sindaco di Floridia: "E' una vergogna"

Gli alimenti destinati alle famiglie bisognose di Floridia trovati tra i rifiuti per strada. A scoprirlo è stato il vice sindaco di Floridia, Giovanni Ricciardi, che è pure assessore al Personale e alle Attività produttive, effettuando un giro per le strade del paese . Ricciardi è rimasto sorpreso quando si è accorto che qualcuno aveva abbandonato i cibi ritirati al Banco Alimentare ai bordi di una strada. "Sono rimasto senza parole - dice il vice sindaco - pensando a quanta gente si trova in gravi difficoltà e che non ha i soldi per un tozzo di pane. E' stato uno schiaffo alla povertà, uno scempio davanti ai miei occhi che è intollerabile. Chi ha gettato le provviste del Banco deve soltanto vergognarsi" .

L.M.