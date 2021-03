Modica, furto nella notte in pieno centro: svaligiata oreficeria in corso Umberto

Svaligiata nella notte a Modica una oreficeria in corso Umberto, in pieno centro storico, difronte al Palazzo municipale. I ladri hanno preso di mira l'oreficeria Cavallo: avrebbero agito, indisturbati, fra le tre e le quattro del mattino con martello e scalpello per forzare una piccola saracinesca dove esistono due vetrinette. Hanno, quindi, infranto i vetri e sono entrati nel negozio razziando tutto quello che era custodito all'interno del bancone e delle altre vetrine. Il bottino ammonterebbe, secondo una prima stima, a oltre cinquemila euro. Ad essersi accorti del furto sono stati, intorno alle 7,30, gli operai di un cantiere regionale che stanno lavorando in corso Umberto. Le indagini sono svolte dalla Polizia che ha sentito alcuni residenti nella zona; sembra, però, che nessuno abbia sentito nulla. Fondamentali per le indagini saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza collocate in piazza Municipio e nei negozi della zona. Erano diversi anni che non si verificavano furti nei negozi del centro. Uno degli ultimi colpi era stato messo a segno con il sistema della "spaccata" in un negozio di abbigliamento di corso Umberto. I ladri mandarono in frantumi la porta vetrata di ingresso usando un'auto come ariete. Gli autori del furto - catanesi in trasferta - vennero arrestati dopo qualche mese dal colpo.