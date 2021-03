Insospettabile preso in viale Tica a Siracusa con 200 grammi di hashish

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato C. C., 29 anni, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio i militari hanno notato l’auto condotta dal soggetto procedere a forte velocità lungo viale Tica. Dopo averlo fermato per sottoporlo a controllo e procedere alle contestazioni per le infrazioni al Codice della strada, l’atteggiamento palesemente nervoso del guidatore ha insospettito i carabinieri che hanno deciso a quel punto di procedere ad una perquisizione personale e veicolare. Grande è stata la sorpresa quando nello zainetto posato sul sedile anteriore i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e la somma contante di 2.300 euro circa, mentre nel vano portaoggetti è stato rinvenuto un bilancino di precisione. Tutta la situazione meritava un ulteriore approfondimento, pertanto la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, nella quale sono stati rinvenuti ulteriori 10 grammi di hashish già suddivisi in dosi e ben 80 grammi di marijuana anch’essa confezionata in bustine, oltre a diverso materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. Al termine delle attività la droga, il materiale ed il denaro, presunto provento di attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato dato il suo status di incensurato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.