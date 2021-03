Siracusa, piazza Adda diventa un cantiere per la rigenerazione del verde

Sono iniziati i lavori per la rigenerazione verde dell'isola spartitraffico di Piazza Adda a Siracusa. Il progetto, che a seguito della manutenzione straordinaria dello scorso anno, era diventato prioritario, prevede l'aumento della superficie a verde con la ricollocazione di 6 alberi della specie “Brachychiton”. Nota anche come “Albero bottiglia” o “Albero fiamma” per la sua appariscente fioritura primaverile di colore rosso-violacea, questa essenza non presenta radici tortuose superficiali come i pini, motivo della rimozione dei pini avvenuta lo scorso anno.

Il progetto prevede l'aumento della superficie drenante, l'eliminazione di tutti i pannelli pubblicitari, la realizzazione di un corridoio centrale a raso che ne permetterà l'attraversamento da parte delle persone diversamente abili, creando un corridoio preferenziale in corrispondenza con l'ingresso del parco.