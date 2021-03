Lutto nel giornalismo ibleo: è morto Silvio Biazzo

E' morto a Ragusa il giornalista Silvio Biazzo. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud, Radio Insieme, Avvenire, e tv locali. Funzionario di Poste Italiane, era iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti dal 1980. Ne hanno dato notizia l’Ufficio diocesano Comunicazioni Sociali e la redazione di Insieme. " Silvio Biazzo - si legge nella nota di Insieme - ha accompagnato sin dai primi numeri la storia del giornale diocesano cui non ha mai fatto mancare il suo contributo di passione e di competenza. Silvio lascia a noi il compito di proseguire questo cammino sulla strada di un giornalismo autentico che ha saputo anche accettare la sfida del rinnovamento e della tecnologia. Lo ricordiamo infatti sia puntuale nella consegna degli articoli per i numeri delle tante stagioni di Insieme ma anche come uno dei più assidui collaboratori del sito internet del periodico. È stato un riferimento sicuro, un maestro che ha saputo trasmettere il suo modo semplice, schietto e generoso di vivere l’esperienza di fede nel confronto con i fatti che la vita ci offre ogni giorno. La sua testimonianza non è venuta meno neanche nei giorni della malattia che ha affrontato con dignità e coraggio". Silvio Biazzo lascia la moglie Marisa e i figli Danilo e Katia. Alla moglie e ai figli le condoglianze della redazione di Nuovo Sud.