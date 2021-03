Maltratta ex compagna e figli: arrestato a Messina

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato in flagranza a Messina un quarantenne accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Vittime l'ex compagna e i due figli minori. E' stata la donna a chiedere l'aiuto dei poliziotti chiamando la Sala Operativa perché preoccupata per la sicurezza dei propri figli, dai quali aveva ricevuto una telefonata con cui comunicavano che il padre in preda all'ira li aveva buttati fuori di casa. L'uomo in escandescenza ha inveito con insulti e minacce contro gli agenti tentando di aggredire l'ex compagna, che aiutata dai poliziotti si è rifugiata nella propria autovettura: l'uomo ha danneggiato il parabrezza con pugni.