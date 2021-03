Comuni, Trapani ed Erice chiedono rettifica dei confini

Rettificare i confini dei Comuni di Erice e Trapani. Lo chiede il neo "Comitato per la rettifica dei confini" che si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e di favorire lo sviluppo economico, sociale, produttivo ed economico di un'intera comunità. Alla guida del Comitato è stata indicata Silvana Catalano, vice Gian Rosario Simonte, già vice sindaco di Erice. Il Comitato si pone in antitesi a chi al Comitato "Erice e Trapani per il referendum" che vuole unire i due comuni, portando i cittadini al voto con un referendum. Per il Comitato guidato dalla Catalano ogni Comune deve tutelare la sua indipendenza. All'interno del Comitato sono stati anche nominati i coordinatori per materia: Marcello Maltese (area urbanistica, Vincenzo Maltese (area giuridica), Gian Rosario Simonte (area tributi e finanze) e Giuseppe Sergi (area comunicazione social-media).