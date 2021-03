Legge di stabilità all'Ars, falsa partenza: l'ira del presidente Miccichè

Colpo di scena all'Ars e falsa partenza per la manovra finanziaria. Dopo aver garantito a Pd e M5s di vigilare sull'eventuale impatto dell'impugnativa del Cdm delle variazioni di bilancio 2020 sulla manovra finanziaria, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè si è irritato per alcune anomale presenti nell'art.3 (il primo ad essere trattato, l'1 e il 2 accantonati), sollevate da Pd e M5s e confermate dagli uffici, e non soddisfatto dalla risposta dell'assessore Gaetano Armao e da quella fornita dal presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona, ha chiuso la seduta parlamentare, rinviandola a domani. "Non posso andare avanti, sospendiamo i lavori della finanziaria. Si devono sistemare alcune cose. Io mi arrampico su tutti gli specchi del mondo ma così sciddico (scivolo) con tutti gli specchi", ha detto Miccichè. "Invito nei miei uffici il presidente Savona e l'assessore Armao per i chiarimenti", ha aggiunto Miccichè, rinviando la seduta a domani alle 16. E davanti alle proteste del capogruppo di Db, Alessandro Aricò, il presidente Miccichè ha risposto: "Venga pure lei nel mio ufficio".