Servizi anti Covid nel Ragusano, controllate oltre 1.300 persone

Sono state oltre 1.300 le persone controllate lo scorso fine settimana dalle forze di Polizia nel quadro dei servizi per verificare l'osservanza delle norme anti Covid. Sono stati, inoltre, sottoposti a controllo di polizia amministrativa 169 esercizi commerciali ed elevate svariate sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria ed in particolare per il mancato uso della mascherina, quale importante misura precauzionale di contenimento del rischio epidemiologico.

A Vittoria 15 persone sono state sanzionate per mancata osservanza della normativa anticovid in materia di distanziamento e uso della mascherina; nel comune di Scicli i controlli amministrativi hanno interessato 29 attività commerciali. In occasione di detti controlli è stato appurato che presso un esercizio pubblico adibito ad internet point si svolgeva illecitamente attività di gioco e scommesse per conto di una nota società di scommesse online e, pertanto, è stata elevata sanzione amministrativa e disposta la chiusura obbligatoria. Altresì, sono stati sanzionati due soggetti identificati all’interno del citato internet point, sorpresi ad effettuare scommesse su eventi sportivi.

Nell’ambito dei controlli straordinari interforze la Polizia Stradale ha intensificato i controlli nei tratti stradali maggiormente interessati dal transito veicolare, per lo spostamento verso le località balneari ed il successivo rientro in città prima del “coprifuoco”, istituendo numerosi posti di controlli.

Sono state controllate 55 autovetture, identificate 89 persone ed elevate 86 contravvenzioni al Codice della strada, per violazioni di varia natura tra cui guida senza l’utilizzo della cintura, guida senza patente e per eccesso di velocità, veicoli privi di copertura assicurativa, ecc.