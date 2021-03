Elezioni, Rando riconfermato sindaco di Tremestieri Etneo

Con quasi l'80 per cento dei voti, Santi Rando, sostenuto dai sei liste del Centro destra è stato riconfermato sindaco di Tremestieri Etneo. I cittadini, poco più del 49% degli aventi diritto, con tutte le precauzioni imposte dalla pandemia, dopo una serie di rinvii, si son o recati alle urne nella giornata di domenica ed oggi fino alle 14.

Non c'è stata partita per gli avversari di Rando, Santo Nicosia e Simona Pulvirenti del M5s. Il neoeletto sindaco ha ringraziato i suoi concittadini attraverso facebook. "Grazie ai tantissimi che hanno confermato il loro sostegno: il progetto #TremestieriancorapiùVivibile prosegue. Emozionato, grato e pronto più che mai per altri 5 anni da sindaco della mia amata Tremestieri.