Vaccini in Sicilia, domani prenotazioni per soggetti fragili

"Domani alle 15 sarà aperto il portale della Regione (siciliacoronavirus.it) per le prenotazioni dei soggetti estremamente fragili, sarà possibile prenotarsi anche attraverso il call center". L'ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in conferenza stampa. "Il mio invito è alla prudenza, ma anche non guardare con diffidenza alla vaccinazione, l'unico modo per uscire dalla pandemia - ha aggiunto - Non dobbiamo avere paura del vaccino più di quanto faccia il virus".