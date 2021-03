Aggressione sindaco di Limbadi, verifiche sull'autore

Il sindaco di Limbadi, Pantaleone Mercuri sarebbe stato vittima di un'aggressione avvenuta stamane ad opera di un soggetto sul quale sono in corso verifiche. A darne notizia sulla pagina Fabebook ufficiale è l'amministrazione comunale di Limbadi. "Carissimi cittadini è d'obbligo informarvi - è scritto nel post - su un episodio molto grave avvenuto stamattina nel nostro palazzo comunale. Il sindaco è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un uomo. Ma ha reagito con compostezza e dignità continuando a difendere la causa per la quale ha subito l'aggressione e l'istituzione che rappresenta. Il Sindaco e l'intera Amministrazione comunale continueranno a tutelare i cittadini ed in particolar modo i bambini, chiedendo con forza il sostegno e la vicinanza delle istituzioni". Per mercoledì è stata convocata una riunione straordinaria del Consiglio comunale.