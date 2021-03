Siracusa, trovato con 30 dosi di marijuana: finisce agli arresti domiciliari

Nuovo arresto per spaccio di droga a Siracusa. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti in via Santi Amato, nota piazza di spaccio, ed hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti Steven Bianchini, 31 anni, siracusano, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato trovato in possesso di 30 dosi di marijuana e 5 dosi di cocaina. L’arrestato, dopo le incombenze di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli Agenti delle Volanti, inoltre, a seguito di un controllo in via Immordini, nel pomeriggio di ieri, hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un uomo di 36 anni, trovato in possesso di cocaina per uso personale. Infine, alle 22 di ieri sera, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato in via Santi Amato, 60 grammi di marijuana, contenuta in una busta di plastica.