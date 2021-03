Rapinò un supermercato di Grammichele: preso un 15enne (VIDEO)

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri a Caltagirone con l'accusa di aver rapinato il 19 febbraio scorso un supermercato della vicina Grammichele insieme ad un 17enne armato di pistola. Il complice era stato arrestato poco dopo il colpo e il 15enne era stato denunciato per resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Ora è scattato l'arresto. I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Catania per rapina aggravata in concorso. Il ragazzo è stato collocato in una comunità.