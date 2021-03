I carabinieri di Bagheria hanno multato 25 persone che giravano nella cittadina senza le mascherine. Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti pandemia, ammontano a più di 10.000 euro. Uno dei multati A.S. di 55 anni è stato denunciato per oltraggio. Anziché dare i documenti ai militari durante i controlli ha iniziato ad inveire contro di loro.