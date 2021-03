Noto, entra in un supermercato e ruba alcoolici:denunciato

Agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato N. S., di 47 anni, per il reato di furto in un supermercato.

Alle ore 15 circa di ieri, su segnalazione della sala operativa, un equipaggio del Commissariato si recava in un esercizio commerciale, sito in contrada Faldino, per un furto consumato. Presi contatti col titolare, gli agenti apprendevano che, pochi istanti prima, un individuo entrato nel supermercato, girando tra gli scaffali con la scusa di dover acquistare dei prodotti, asportava, celandoli nel giubbotto, una serie di alcolici, ed altri articoli. L’uomo, sul quale gravano diversi precedenti penali, veniva, pertanto, denunciato per furto. Gli oggetti rubati venivano restituiti al legittimo proprietario.