Noto, il Comune mette in vendita la 'Littara': ma nessuno la compra

Da quindici anni la scuola elementare "Vincenzo Littara" di Noto è chiusa e abbandonata E' un peccato, adesso, che questo grande edificio abbia fatto questa fine. Le ultime gare di appalto che ha fatto il Comune di Noto per vendere il prestigioso edificio sono andate deserte.Qui potrebbe nascere qualsiasi cosa per dare ancora più lustro e splendore alla capitale Europea del barocco, ma fino a ora nulla. E' la scuola aspetta che cambi qualcosa per rinascere.