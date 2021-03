Lavori acquedotto di Siciliacque, domani disagi nel Nisseno

Siciliacque comunica che a partire dalle ore 8 di domani sarà interrotto l'esercizio dell'acquedotto Blufi e del collegato Madonie Ovest per eseguire quattro interventi di riparazione in c.da Sabucina in territorio di Caltanissetta. Ciò provocherà l'interruzione della fornitura ai Comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco ed al consorzio di bonifica 4 (CL), al Cefpas di Caltanissetta ed all'Irsap di Caltanissetta. Il serbatoio San Giuliano di Caltanissetta continuerà ad essere alimentato dall'acquedotto Madonie Est con una portata pari a 50 l/s.