Consegnati tre nuovi Scuolabus al Comune di Floridia

Piccoli passi, ma c'è sostanza nella svolta della vita pubblica a Floridia. L'amministrazione Carianni che ha ereditato sfaceli dalle precedenti amministrazioni, pensa ai ragazzi ed alle ragazze della città in particolare agli studenti. Il Comune, che non ha tanti soldi da mettere a disposizione della collettività, ha acquistato tre nuovi scuolabus che vanno a sostituire i vecchi mezzi, troppo vecchi ed insicuri. Soddisfatto Marco Carianni che dice: "Finalmente, I nostri ragazzi, potranno viaggiare distanziati e in sicurezza - afferma il primo cittadino - arrivano tre nuovi scuolabus, dotati di sistemi inclusivi, che facilitano l’accesso agli studenti con particolari esigenze motorie. I nuovi mezzi sostituiscono quelli ormai obsoleti ed inutilizzabili e rappresentano il primo passo del rinnovo del parco mezzi dell’ente". In programma c'è anche l'acquisto di nuve auto per la polizia municipale di Floridia.

L.M.