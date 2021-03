Modica, Libera e Anffas insieme per una iniziativa contro le mafie

"I nostri #100passiversoil21marzo si sono arricchiti di un importante momento formativo insieme ai ragazzi dell' Anffas onlus Modica". Ad affermarlo il movimento Libera a proposito dell'incontro con gli ospiti dell'Anffas di Modica. "Abbiamo parlato del bene e del male, della mafia che genera male e del bene che ogni giorno associazioni come Libera ed Anffas cercano di realizzare. Infine i ragazzi hanno realizzato un cartello contente un messaggio chiarissimo: "NO ALLA MAFIA". Un'esperienza bellissima che si inserisce in uno dei diversi percorsi che da mesi, come presidio, stiamo portando avanti in città per solcare orizzonti di giustizia sociale".