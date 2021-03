Mozione di sfiducia al presidente della Regione Molise

"Tutta l'assise deve andare a casa": è il prologo dell'intervento in Aula di Andrea Greco, capogruppo del M5s, che ha anticipato la presentazione di una mozione di sfiducia al presidente della Regione, Donato Toma (centrodestra), "che ha già la firme di otto consiglieri (6 M5s-2 Pd)". Greco si è rivolto soprattutto a tre consiglieri non in 'linea' con alcune decisioni prese dal governatore in relazione all'emergenza Covid.

L'invito a Michele Iorio, Filomena Calenda e Aida Romagnuolo è stato quello di sottoscrivere la mozione "per mettere fine a questa legislatura". Nell'intervento di Greco un duro attacco a Toma, assente oggi in Aula: un comportamento - ha commentato "di vigliaccheria politica".