Il tennista di Avola Salvatore Caruso subito eliminato all'Abierto Mexicano Telcel", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco, in Messico. Il tennista siciliani, n.84 Atp, e' stato sconfitto per 6-4 6-3, in un'ora e 11 minuti di partita, dallo statunitense John Isner (n.27 Atp).