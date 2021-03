Calcio serie B, il Lecce sbanca a Venezia: Cosenza - Vicenza in parità ( 1 - 1)

Il Lecce supera 3-2 in trasferta il Venezia e balza al secondo posto in classifica in Serie B nella gara valida per la 29/a giornata di campionato. Nel primo tempo Pettinari sblocca il risultato prima dell'autorete di Lucioni che riequilibra il punteggio nel recupero. Nella ripresa la doppietta di Coda regala il successo agli ospiti. Inutile per i veneti, che restano fermi a quota 46, il gol del momentaneo 2-2 di Maleh. I salentini, al terzo successo di fila, balzano a quota 49 punti. Nell'altra gara delle 17 finisce 1-1 la sfida salvezza tra Cosenza e Vicenza. Gliozzi sblocca il risultato all'8', nella ripresa (dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo con Giacomelli) i biancorossi pareggiano grazie alla rete di Valentini. Il Vicenza sale così a 35, mentre il Cosenza avanza a 28.