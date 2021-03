America 's Cup, il timoniere Bruni: "Pochi rimorsi ma Luna Rossa non molla"

"Una regata dura da digerire. Abbiamo regatato benissimo in maniera impeccabile fino al momento del sorpasso, dovevamo prendere la decisione se difendere la sinistra o andare a destra, col senno di poi forse e' stata una scelta sbagliata. Era molto duro tenerli dietro, avevano sicuramente un passo in più, perchè tutte le volte che potevamo allungarci non riuscivamo a distaccarci e appena li abbiamo dato un po' di spazio se ne sono andati. Abbiamo pochi rimorsi perchè la regata è stata condotta molto bene, ma non molliamo e continuiamo a fare il nostro, analizzando dove migliorare per tornare sul campo con tanta voglia di fare bene". Lo dice il timoniere di Luna Rossa, Francesco Bruni, dopo la sesta giornata della 36esima America's Cup chiusasi con una sola prova disputata, vinta da Emirates Team New Zealand, che conduce per 6-3, dopo una battaglia di virate e strambate. Luna Rossa ha tenuto il vantaggio fino alla metà della seconda bolina, quando la barca neozelandese, approfittando di una separazione e di un salto di vento, e' riuscita a distaccarsi, girare il cancello di bolina con 18 secondi di vantaggio e chiudere la nona regata in testa.