Focolaio in una Casa di riposo di Partinico: 21 positivi

Focolaio nella casa di riposo per anziani "Nido d'Argento" a Partinico nel palermitano. Nel corso dei controlli da parte dell'Usca sono risultati positivi al Covid 18 ospiti e 4 operatori. I contagi sono stati scoperti dopo il malore di un'anziana, poi deceduta per arresto cardiaco, che era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Partinico ed era risultata positiva al tampone effettuato in ospedale come da protocollo. Tutti i positivi individuati sono asintomatici. I quattro operatori contagiati avevano già ricevuto la prima somministrazione del vaccino ed erano in attesa della seconda dose, mentre nessun anziano era stato ancora vaccinato.