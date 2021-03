Bagheria, scoperto ambulante abusivo con reddito cittadinanza

Venditore ambulante abusivo e con il reddito di cittadinanza. A scoprirlo a Bagheria è stata la Guardia di Finanza durante un controllo in via Papa Giovanni XXIII: l'uomo sprovvisto delle autorizzazioni previste dalla legge occupava con diverse cassette di frutta e verdura la strada e il marciapiede. Oltre al sequestro della merce, devoluta in beneficenza alla comunità terapeutica 'Casa dei Giovani Onlus', per il venditore abusivo è scattata anche la multa. Da successivi accertamenti è emerso che l'uomo era percettore del reddito di cittadinanza. E' stato segnalato all'Inps per la decadenza del beneficio.