Sono stati adottati due dei cinque cagnolini salvati nei giorni scorsi da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Modica. I militari hanno trovato per strada i cinque cuccioli e li hanno portati in caserma per le prime cure. Quindi, li hanno affidati al "Rifugio di Giulia" di contrada Scardacucco. Moltissimi, sui social, gli apprezzamenti e gli elogi nei confronti dei due carabinieri.