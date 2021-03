Palermo, incendio in un negozio di parrucchiere: nessun ferito

Un incendio è divampato ieri sera a Palermo in un negozio di parrucchiere che si trova tra tra via Messina Marine e via Generale Albricci. I residenti hanno sentito prima un boato e poi hanno visto il fumo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che si trovavano già in zona per spegnere una delle "vampe" di San Giuseppe. L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato l'evacuazione del palazzo dove si trova l'esercizio commerciale. Pare che le fiamme siano state provocate da un guasto alla caldaia.