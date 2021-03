Zone franche montane: delegazione siciliana incontra la presidente del Senato

Domani alle 12.30 una delegazione del comitato Zone franche montane Sicilia, in rappresentanza di 133 sindaci, sarà ricevuta a Palazzo Madama dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ad accompagnare la delegazione - costituita da Vincenzo Lapunzina e da Giovanna Bubello, sindaco di Alessandria della Rocca - sarà la senatrice di Forza Italia Gabriella Giammanco. La delegazione chiedera di affrettare l'approvazione al Senato del disegno di legge - una norma che viene dal basso, recepita all'unanimità dal parlamento regionale - sulle Zone franche montane siciliane per concludere il suo iter alla Camera. "Le Zfm - dicono Lapunzina e Bubello - da anni costituiscono il territorio isolano maggiormente interessato da una complessiva crisi. Tra le emergenze, quella immediatamente visibile, è lo spopolamento per l'inaridimento del tessuto produttivo". Intanto, allo svincolo di Irosa, continua il presidio del comitato giunto ormai al novantasettesimo giorno.