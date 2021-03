Camion che trasporta plastica in fiamme sulla A29 tra Carini e Capaci

Un camion che trasportava plastica si è incendiato sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto tra Carini e Capaci. Il traffico in direzione di Palermo è andato in tilt per la chiusura della corsia, deviando il trafficoin direzione di Villagrazia. L'incidente è avvenuto all'altezza del Bioparco, dove sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale. Il conducente è illeso. L'incendio ha prodotto un'alta colonna di fumo, ben visibile anche da lontano.